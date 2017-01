L'OM, Rooney, Benzema...Le tour d'Europe de la presse

France

Angleterre

Espagne

Italie

Le quotidien L'Equipe salue ce samedi le carton de l'OM vendredi soir contre Montpellier (5-1) et revient sur les dernières rumeurs de transferts dans la cité phocéenne. En plus de Dimitri Payet Rudi Garcia aimerait recruter l'attaquant du Milan AC Gianluca Lapadula (26 ans) et le milieu de terrain bordelais Grégory Sertic (27 ans).Le Sun revient ce samedi sur la suspension de banc de quatre matchs infligée par la FA à l'encontre d'Arsène Wenger pour son "comportement inapproprié" envers le quatrième arbitre lors du match de Premier League contre Burnley (2-1) dimanche dernier. Le tabloïd évoque également la possibilité d'un transfert de Wayne Rooney vers la Chine l'été prochain.Alors que le quotidien Sport décortique le calendrier démentiel à venir du FC Barcelone dans les prochaines semaines, As met la pression sur l'Atlético Madrid qui se déplace à Alavés ce samedi (16h15). Le journal sportif publie également un sondage qui ne devrait pas faire plaisir à Karim Benzema puisque 88% des supporters madrilène interrogés estiment qu'il ne mérite plus sa place de titulaire.La Gazzetta dello Sport évoque très largement la 22e journée de Serie A et les rencontres prévues ce week-end pour les cadors du championnat. Le journal sportif évoque aussi l'intérêt du Milan AC pour Lucas Ocampos , qui évolue sous les couleurs du Genoa cette saison.