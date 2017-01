Angleterre : Lampard pourrait relever un dernier défi

"Je n'ai pas envie de prendre ma retraite et de me dire : 'j'aurais peut-être dû continuer encore'. Je suis encore en pleine réflexion et j'ai refusé quelques offres en Premier League ", a-t-il confié au quotidien. Âgé de trente-huit ans, le milieu de terrain a disputé la bagatelle de 1034 rencontres, dans sa carrière. Il a notamment inscrit 12 buts en 19 matchs, en MLS , la saison passée.