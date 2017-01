Schalke 04 : Stambouli n'arrive pas à s'imposer

"Nous l'avons beaucoup observé avec le PSG . Mais il n'a pas montré la même chose avec nous et c'est pourquoi il n'est que 3e ou 4e dans la hiérarchie. Il n'a pas montré ici ce qu'il a montré à Paris. Il n'était pas toujours le premier choix là-bas mais il peut jouer un grand rôle en Bundesliga . Pour le moment, ce n'est pas satisfaisant, pour toutes les parties", a-t-il confié à la presse allemande. Et d'ajouter : "Je ne nie pas que nous souhaiterions voir Stambouli jouer plus. Pas de doute là-dessus. Mais je me retiens de porter un jugement définitif parce qu'il n'est là que depuis 6 mois. J'ai remarqué que plusieurs joueurs avaient besoin de plus de temps pour s'adapter à la Bundesliga. Nous ne laisserons pas tomber Stambouli."Âgé de vingt-six ans, le milieu de terrain sort de deux expériences compliquées, à Paris et à Tottenham . Il n'a débuté que 3 rencontres de Bundesliga, depuis le début de la saison, et ne semble pas parvenir à retrouver son niveau qui était le sien à Montpellier