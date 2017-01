Milan AC : négociations rompues avec Donnarumma ?

Les positions des uns et des autres étant très éloignées, les négociations auraient été rompues. Il y a quelques jours, la presse anglaise a indiqué que son agent, un certain Mino Raiola , demandait la somme de 800 000 euros par mois pour qu'il prolonge. On peut imaginer que cela a découragé les décideurs lombards, lesquels doivent composer avec le report de la vente du club.Les profils de David De Gea Keylor Navas et Joe Hart aurait été ciblé pour le remplacer. Pour rappel, le contrat de Donnarumma prendra fin en juin 2018.