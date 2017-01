Nice : Favre n'a pas la main sur le recrutement

"Je vous le dis franchement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, a reconnu l'ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Mais on m'a dit qu'il était bon et je fais confiance. Je n'ai jamais vu une seconde de ce joueur, je dis la vérité. (...) On m'a dit que c'était un bon joueur, il y a des gens à qui je fais 100 % confiance. On m'a dit qu'il était très bon, techniquement. On verra. On m'a dit qu'il pouvait jouer aux trois postes. J'ai dit "ok, prenez Obbadi." C'est un prêt de six mois, donc c'est très intéressant", a-t-il lancé aux journalistes présents.