Une affiche au sommet entre le PSG et Monaco, la mauvaise passe de Liverpool... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe qui évoque l'affiche du jour en Ligue 1 entre le PSG et Monaco. De retour à un excellent niveau depuis quelques matches, le club de la capitale veut s'imposer pour revenir à hauteur de l'ASM. La formation monégasque étrenne elle son statut de meilleure attaque d'Europe.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et la victoire aisée de l'Inter Milan aux dépens de Pescara (3-0). Grâce à D'Ambrosio, Mario et Eder , le club lombard a signé son septième succès de rang en Serie A . Les Nerazzurri passent devant la Lazio Rome et récupèrent la quatrième position.Le quotidien El Mundo Deportivo s'exprime sur la rencontre entre le FC Barcelone et le Betis Séville (12h00). Forts de cinq victoires de rang, les Blaugrana de Luis Enrique s'empareront de manière provisoire de la première place en cas de succès.Enfin, le Sunday Express s'arrête sur la nouvelle désillusion vécue par Liverpool. Après son élimination en demi-finales de la League Cup , le club de la Mersey a été sorti par Wolverhampton (D2) lors du 4e tour de la FA Cup . Les hommes de Jürgen Klopp vivent un début d'année délicat.