Angers : la déclaration trouble de Pépé sur son avenir

Le jeune attaquant ivoirien, convoité par Lyon et Marseille , a gardé le flou total sur ses intentions au micro de BeIN Sports. "Marseille ? Ça ne me dit rien. Enfin, oui je sais où c'est, dans le sud (rires). L'Angleterre ? Je connais aussi. Newcastle ? Oui c'est sympathique, je connais là aussi. Si je vais m'en aller ? Non ce n'est pas ça mais... Je suis à Angers et on va se battre pour le maintien. Je suis concentré sur mon équipe aujourd'hui mais..."