@stephuxsteph vous vous trompez tout est possible encore laissez moi faire et vous aurez de bonnes surprises.de l'extérieur on ne sait pas — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 janvier 2017

"Ce match contre le LOSC, c'est une succession de malchance : but sur un tir détourné, tirs sur la barre pour nous, penalty pas sifflé sur Rafael , arrêts de jeu mal évalués. C'est une défaite injuste qui va galvaniser notre OL. Nos Gones sont forts. Bruno Genesio est un coach solide, j'ai confiance en l'avenir. Le podium ? Tout est possible, laissez- moi faire et vous aurez de bonnes surprises. De l'extérieur, on ne sait pas", a-t-il notamment lancé.