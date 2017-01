Toulouse : Delort explique sa décision

"Je ne suis resté que six mois au Mexique. Mais j'ai réussi à marquer, j'ai vécu de supers moments. J'ai un titre en plus (champion du Mexique, Ndlr). C'est une expérience qui m'a fait grandir. J'ai beaucoup appris là-bas. Mais je pensais que le mieux pour moi était de revenir. Et je pense avoir pris la meilleure décision", a-t-il expliqué. L'entretien avec Pascal Dupraz a beaucoup compté, alors qu'il était également convoité par le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne : "Le discours du coach a fait 70 % de ma décision. Le président me voulait vraiment. Je l'ai compris après la discussion avec le coach. Ça s'est vraiment bien passé avec lui. Je marche au feeling donc je pense que ça va bien se passer."