Toulouse : Braithwaite tape du poing sur la table

"On a pris des buts trop faciles. C'est difficile de revenir quand on donne tout le temps des buts. C'est impossible de continuer comme ça. On n'en fait pas assez, ce n'est pas suffisant. On doit trouver des solutions car défensivement, ce n'est pas bon", a-t-il lancé.Le TFC occupe désormais la dixième place du classement de Ligue 1 , à quatre points seulement de la zone de relégation.