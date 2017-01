Payet, l'énorme coup du mercato marseillais (Officiel)

Le gros coup du projet McCourt ?

Les fans marseillais l'attendaient comme le Messie...Dimitri Payet retrouvera dans quelques jours le Stade Vélodrome et ses supporters. Après un an et demi en Premier League du côté de West Ham, l'international français fait son grand retour en France et à l'OM avec un statut de star. Après avoir passé sa visite médicale avec succès dimanche, le meneur de jeu des Bleus a signé un contrat de 4 ans et demi ans en faveur du club olympien, soit jusqu'en juin 2021. Il sera présenté ce lundi à la presse.Transféré 15 millions d'euros en 2015 chez les Hammers, Payet paraissait totalement inaccessible il y a encore quelques semaines. Le joueur avait été approché par plusieurs grands clubs l'été dernier après une saison sublime en Angleterre et des prestations remarquées en équipe de France. Mais un transfert était devenu inévitable depuis les révélations de la presse anglaise à propos des velléités de départ du joueur.Une chose est sûre, l'OM vient de frapper fort sur le marché des transferts et fait taire les sceptiques qui doutaient du sérieux du projet marseillais malgré l'arrivée de l'Américain Frank McCourt en octobre dernier. L'argent permet souvent de résoudre bien des problèmes mais le rôle de Rudi Garcia a été déterminant dans ce dossier. L'entraîneur de l'OM, nommé il y a trois mois, a tout de suite fait du Français sa grande priorité dans le secteur offensif.Le coach olympien a su trouver les mots pour convaincre le joueur de le rejoindre dans ce projet alors que Payet aurait très bien pu finir la saison avec West Ham avant d'envisager un départ vers un cador européen. Une prise de risques qui peut surprendre, d'autant que l'ancien Lillois s'est mis à dos les supporters et le vestiaire des Hammers avec une position aussi tranchée. Le temps permettra de savoir si ce coup de poker a été judicieux ou non...pour lui comme pour l'OM.