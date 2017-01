L'OM officialise le retour de Payet, l'incroyable but refusé à Suarez... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le quotidien La Provence revient sur le retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille. Le transfert du milieu de terrain réunionnais a été officialisé, contre 30 millions d'euros. "Le prodige", comme titrent nos confrères, sera présenté aux médias ce lundi à partir de 14h30.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et l'excellente opération réalisée par la Juventus Turin en Serie A . La Vieille Dame l'a emporté sur le score de 2-0 à Sassuolo et compte désormais quatre points d'avance sur l'AS Rome, surprise par la Sampdoria Gênes (3-2).Derrière les Pyrénées, le journal El Mundo Deportivo évoque le nul entre le Betis Séville et le FC Barcelone (1-1). Si Luis Suarez a évité la défaite, l'attaquant uruguayen a été privé d'un but valable. Sur la toile, il a montré une image qui confirme que le ballon a bien franchi la ligne.Pour finir, José Mourinho a fait le point sur l'avenir de Wayne Rooney et Bastian Schweinsteiger après la large victoire de Manchester United face à Wigan (4-0), en FA Cup . Le coach portugais a fait savoir que l'attaquant anglais et le milieu allemand allaient rester à Old Trafford.