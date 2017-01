Lorient coule au Moustoir, l'AC Milan lâche prise... Les Flops du week-end

Les Merlus ont perdu gros.

Les Rossoneri n'avancent plus.

Un coup d'arrêt pour le FC Séville.

S'il est encore trop tôt pour enterrer Lorient, force est de constater que le club breton a réalisé une très mauvaise opération à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 . Après la déroute logique subie à Monaco (4-0), la formation de Bernard Casoni a chuté samedi soir contre Dijon (2-3), au Moustoir, au terme d'un scénario catastrophe. Alors qu'ils menaient 2-1, les Merlus ont craqué dans les derniers instants sur un but de Pierre Lees-Melou. Bon dernier du classement, Lorient possède désormais un retard de quatre points sur le premier non-relégable.L'AC Milan n'est plus en mesure de jouer les premiers rôles. Dimanche, pour le compte de la 22e journée de Serie A , le club lombard a subi une deuxième défaite consécutive sur le terrain de la Sampdoria Gênes (2-1), malgré l'ouverture du score rapide de Giacomo Bonaventura . Longtemps dans le coup pour le podium, les Rossoneri figurent aujourd'hui à la septième place, à sept longueurs de la troisième place. Les hommes de Vincenzo Montella vont devoir se reprendre pour envisager un accessit européen en fin de saison.Après cinq victoires consécutives en championnat, le FC Séville a subi dimanche sa première défaite depuis décembre sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (3-1), lors de la 20e journée. Malgré un nouveau but de la recrue hivernale Stevan Jovetic , l'équipe de Jorge Sampaoli a subi la loi des partenaires de José Antonio Reyes. Désormais devancée à la différence de buts par le FC Barcelone , la formation andalouse possède quatre points de retard sur le Real Madrid , tombeur de la Real Sociedad et qui compte un match en moins.