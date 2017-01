Thauvin, Hamouma, Fabinho... L'équipe-type de la 22e journée de Ligue 1

Buteur et passeur,est récompensé tout comme. L'attaquant tricolore a signé un triplé, devenant ainsi le meilleur buteur de la Ligue 1 parmi les joueurs en activité (devant Zlatan Ibrahimovic !). Facile à Toulouse (3-0), Saint-Etienne place aussi deux joueurs avec le latéral gauche, passeur décisif pour Kevin Monnet-Paquet , et le milieu offensif, une fois de plus à son avantage.Dans le bas de tableau, Dijon a réalisé un gros coup à Lorient (3-2).est cité aux côtés de, qui a signé le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Dans les buts, on retrouve le Lillois, très bon contre Lyon (2-1). Nous voulons aussi louer le Niçois(deux passes), le Rennais(un but) et le Bordelais. Le milieu de Monaco, omniprésent face au PSG (1-1), complète ce onze.Enyeama (Lille) - Souquet ( Nice ), Gnagnon (Rennes), Lewczuk ( Bordeaux ), F. Pogba (ASSE) - Abeid (Dijon), Fabinho (Monaco) - Thauvin (OM), Hamouma (ASSE), Lees-Melou (Dijon) - Gomis (OM).