Rennes : Pedro Henrique part en Grèce (Officiel)

"J'ai passé de très bons moments à Rennes, je ne retiens que de bonnes choses. Un grand merci à l'ensemble du club et un merci spécial aux supporters qui m'ont toujours soutenu, même dans les périodes où je ne jouais pas." Arrivé en 2014 en Bretagne, le footballeur de 26 ans aura disputé 65 rencontres avec les Rouge et Noir (6 buts). Cette saison, l'ancien sociétaire du FC Zurich est apparu à treize reprises en Ligue 1 (quatre titularisations, aucun but).