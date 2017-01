Son retour à l'OM, la fin de l'aventure à West Ham... Les premiers mots de Payet

Un retour aux sources. Convié ce lundi en conférence de presse, Dimitri Payet n'a pas caché sa satisfaction à l'idée de porter de nouveau la tunique de l'Olympique de Marseille. "Je suis très content de revenir. C'est une maison que je connais bien, c'est ce que je voulais. Je remercie le club. Je voulais faire partie de ce projet. J'ai entendu de la confiance et du sérieux dans le discours des dirigeants. La France et Ligue 1 me manquaient."Un an et demi après son transfert à West Ham United, le milieu offensif tricolore reconnaît qu'il y a une "attente" autour de lui. "C'est une pression positive. Cela fait partie du football. Je reviens avec un statut d'international. J'ai 30 ans, je connais la pression. Cela ne me fait pas peur", lâche le Réunionnais, dithyrambique à l'égard de Rudi Garcia : "Le coach a contribué à mon parcours. Je ne l'oublierai pas. Il me connait pas coeur. Sa façon de voir le jeu me plait énormément."Reconnaissant que "cela a été long" à se dessiner - "S'entraîner sans jouer, c'est compliqué à gérer. J'ai commencé mon bras de fer il y a longtemps" - l'ancien Stéphanois a préféré ne pas évoquer dans le détail les conditions de son départ. "Cette histoire ne s'est pas terminée comme on espérait. Je garde un très bon souvenir des supporters. Je ne me sentais plus très bien à West Ham. Je n'ai pas à justifier mon comportement. J'ai discuté avec Slaven, je n'ai pas de commentaires à faire."