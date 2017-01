Montpellier : Hantz n'a pas résisté (Officiel)

"Le Montpellier Hérault Sport Club a pris la mesure de la gravité de la situation du club sur le plan sportif et ses conséquences prévisibles. Cette gravité impose une réflexion d'urgence dans le souci de préserver les joueurs, peut-on lire. En conséquence une mise à pied conservatoire vient d'être notifiée, avec maintien de la rémunération, à messieurs Frédéric Hantz, entraîneur et Arnaud Cormier son adjoint. Le club a demandé à deux anciens du MHSC , messieurs Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant , particulièrement qualifiés, d'accepter de faire une sorte d'état des lieux de la situation sportive afin que, d'urgence, une solution puisse être déterminée. Ils ont accepté. Le club communiquera rapidement pour faire connaître ses décisions définitives." Au bout de 22 journées, le MHSC occupe la 15e place de la Ligue 1 avec un seul point d'avance sur le barragiste.