Le conflit avec West Ham, son sacrifice financier....Les confidences de Payet

Vivement criqué en Angleterre par les supporters, l'entraîneur et la direction de West Ham pour avoir clairement manifesté son désir de quitter le club londonien dès cet hiver, Dimitri Payet n'a pas souhaité surenchérir devant les médias. "Je n'ai pas à justifier mon comportement, Slaven Bilic a son avis sur ce que j'ai fait. On a eu pas mal de discussions lui et moi entre quatre yeux, je sais ce qu'on s'est dit. J'ai envie de savourer ce jour-J à Marseille . Ce qu'il s'est passé auparavant, j'en parlerai quand il faudra, mais pas maintenant", a expliqué le joueur.Pour revenir à l'OM après 18 mois passés en Angleterre, le Réunionnais a accepté "une diminution significative de sa rémunération" selon le président marseillais Jacques-Henri Eyraud . Mais l'argent n'était pas le plus important dans ce transfert d'après le principal intéressé. "Si je jouais pour l'argent, je serais dans un autre pays. Ça a été un sacrifice oui et non, car ce n'est pas ma motivation première", a rétorqué la nouvelle recrue olympienne.