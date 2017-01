OM : Payet a évoqué son sacrifice financier

Pour revenir à l'OM après 18 mois passés en Angleterre, le Réunionnais a accepté "une diminution significative de sa rémunération" selon le président marseillais Jacques-Henri Eyraud . Mais l'argent n'était pas le plus important dans ce transfert d'après le principal intéressé. "Si je jouais pour l'argent, je serais dans un autre pays. Ça a été un sacrifice oui et non, car ce n'est pas ma motivation première", a rétorqué la nouvelle recrue olympienne.