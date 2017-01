OL : Lacazette forfait contre l'OM ?

L'attaquant des Gones pourrait être contraint de déclarer forfait au Vélodrome à cause d'une petite douleur ressentie à un mollet lors de la défaite en Ligue 1 contre Lille samedi après-midi (1-2). Bruno Genesio devra composer avec plusieurs absences puisque le Brésilien Rafael et Maciej Rybus sont également incertains et que Mapou Yanga-Mbiwa sera suspendu pour ce match.