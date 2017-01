Au lendemain de ses premières minutes disputées avec ses nouvelles couleurs contre l' AS Monaco en Ligue 1 (1-1), la jeune recrue parisienne a justifié son choix de rejoindre le PSG dès cet hiver. "J'ai beaucoup aimé l'approche du club. Une chose importante, il y a un million d'habitants d'origine portugaise en région parisienne. Je sais que je pourrai compter sur leur soutien. J'ai choisi Paris non seulement parce qu'il s'agit d'un grand club, avec de grands joueurs mais aussi parce que c'est une grande ville (...) Je vais travailler tous les jours pour être meilleur. C'est une grande responsabilité (...) Au Benfica , les exigences sont très importantes, à Paris, c'est la même chose. Même si le niveau est différent. Ça va m'aider plus pour mon évolution", a reconnu l'international portugais.