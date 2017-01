PSG : le mercato est bouclé selon Kluivert

Le directeur du football des champions de France a confirmé qu'il n'y aurait plus d'arrivée cet hiver avant d'évoquer la grosse enveloppe débloquée par ses dirigeants pour l'arrivée de Draxler et Guedes. "Oui, c'est beaucoup d'argent mais les joueurs méritent ce prix. C'est cher, tout le monde pense que le PSG a beaucoup d'argent. Le plus important, c'est ce qu'ils nous apportent précisément", a confié le Néerlandais. Au rayon des départs, le prêt de Jesé à Las Palmas devrait se concrétiser et le jeune Lorenzo Callegari pourrait être prêté au Genoa.