Monaco : quand Jardim évoque la course au titre

Le coach monégasque a également évoqué la course au titre qui s'annonce passionnante cette saison. "C'est juste un match. Le Championnat va se décider en avril. On a vu qu'il y avait de bonnes équipes dans ce Championnat, ce n'est pas un hasard si ces deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions . C'est le Championnat le plus équilibré de ces dernières années", a souligné le Portugais en conférence de presse.