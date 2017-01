Liga : Valence rechute contre Las Palmas

Bien parti après le but de Mina, le club ché a craqué sur des réalisations de Viera (42e), Lemos (57e) et Boateng (61e), après avoir été réduit à dix suite à l'expulsion d'El Haddadi. Quinzième avec 19 unités, la formation de Voro compte six points d'avance sur la zone rouge.