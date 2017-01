Le milieu de terrain argentin a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre les champions de France malgré une forte concurrence à son poste. "Lavezzi, Di Maria m'ont encouragé, ils m'ont dit que je venais dans un très grand club, avec des attentes très élevées (...) Il y a un mois que je suis arrivé, je me sens à l'aise. On a toujours l'ambition de jouer et de montrer ses qualités, c'est un très grand club, avec de grands joueurs. Je suis là et j'ai hâte de jouer avec eux et de continuer d'apprendre. Je suis ici pour apporter mon grain de sel (...) Je pense que je peux jouer à l'intérieur du jeu, à côté du 6. C'est un système de jeu qui me convient bien", a reconnu la jeune recrue du PSG.