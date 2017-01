PSG : Matuidi n'a plus envie de partir

"Il y a eu des discussions. Il y a eu un intérêt. Au retour de l'Euro, il y a eu des discussions avec mon agent et le club aussi. Je voulais savoir la situation du coach qui avait changé au PSG. Une fois que j'ai discuté avec lui, c'était assez clair. Il fallait ensuite régler certaines choses avec les dirigeants. Honnêtement, j'ai hésité à un moment donné. Je suis très heureux aujourd'hui au PSG. C'est du passé et je suis fier d'être au PSG. J'espère porter les couleurs parisiennes le plus longtemps possible", a-t-il confié lors de l'émission Football Show.Âgé de vingt-neuf ans, l'international français évolue sous la tunique du PSG depuis l'été 2011.