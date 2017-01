OM : les premiers mots de Sertic

"J'ai dit une phrase, je n'aurais pas dû le dire de cette manière, c'était du chambrage avec Souley (Diawara, Ndlr)", a-t-il déclaré aux journalistes présents. Il estime être en mesure d'apporter quelque chose à l'équipe de Rudi Garcia : "Les supporters bordelais savent ce que j'ai fait pour Bordeaux . il y a un peu de rivalité entre les deux clubs mais j'ai fait mon temps à Bordeaux. Maintenant je suis à Marseille, et je veux dire aux supporters marseillais que je suis très fier d'être ici, que je vais me donner à fond. Je suis un guerrier, un compétiteur et je vais tout donner pour le club."