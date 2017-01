ASSE : les terribles menaces reçues par Mounier

"On va venir cagoulés à 200 à l'entraînement, et il ne sera jamais sur les terrains" ou encore "Je ne travaille pas et je suis prêt à le suivre. Et quand il sera en face, je lui planterai un couteau. Tant pis pour la prison", auraient lancé certains des supporters des Verts.Pour rappel, l'ancien Lyonnais a finalement résilié son contrat et il devrait s'engager sous les couleurs de l'Atalanta Bergame, dans les prochaines heures.