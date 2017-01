Coupe de France, le programme des 16es

Le Petit Poucet

C'est la belle histoire, comme à chaque fois dans cette Coupe de France, un club amateur crée la surprise et va se frotter aux pros. Cette fois c'est le club de Division d'Honneur (la sixième division française) du Poiré-sur-Vie Vendée football qui affront le RC Strasbourg Ligue 2 ) et qui croit encore à l'exploit. Et pourquoi pas ?Assurément la plus belle affiche de ces 16es, l'OM accueille l' OL . Tandis que les Lyonnais ont remporté aisément l'Olympico en championnat, les Olympiens voudront prendre leur revanche et disposent désormais d'une arme supplémentaire. Dimitri Payet est enfin de retour à l'OM, et même s'il est à court de compétition et ne devrait pas jouer tout le match, son talent pourrait permettre à Marseille de créer la surprise.Tenant du titre le Paris Saint-Germain affrontera une autre formation de Ligue 1 ; le Stade Rennais . Sur le papier donc les joueurs d' Unai Emery sont favoris, mais attention tout de même à ne pas penser avoir gagné le match avant de l'avoir joué, surtout que le club de la capitale se déplace.Inutile de jongler entre les chaînes de France Télévision pour regarder tous les matchs de la Coupe de France, c'est sur Eurosport que ça se passe. Avec l'Eurosport Player (disponible ici) , vous choisissez votre match ou jongler entre les rencontres à votre guise.Eurosport Player c'est aussi des, un moyen de rester au coeur de l'action grâce aux, le choix de votre caméra pour une expérience immersive renversante et même un(Revenez jusqu'à 3h en arrière après le début d'un Live)