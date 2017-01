Man Utd : Mourinho fait deux annonces importantes

D'après le technicien portugais, le marché des transferts est bel et bien terminé pour les Red Devils et les deux joueurs resteront dans le nord de l'Angleterre malgré l'insistance de certains clubs chinois. Mourinho en a profité pour délivrer également un message concernant le prochain mercato d'été. "Si vous me demandez qui je veux pour le prochain mercato, je réponds, oui, je sais. Est-ce que c'est faisable ? Je vais essayer. Toujours. Je suis réaliste. J'essaie toujours des options qui sont jouables. Mais on a du temps pour en parler", a lâché le coach mancunien.