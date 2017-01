CdF : ça passe pour Lille et Bordeaux, les premiers qualifiés

On connaît les noms des premiers qualifiés pour les 8es de finale de la compétition. Dans les duels entre clubs de Ligue 1 , Le LOSC a dominé Nantes (1-0) et les Girondins de Bordeaux ont battu Dijon (2-1). Le RC Lens a été sorti par les amateurs de Bergerac qui évoluent en CFA (2-0). On notamment également les qualifications du FC Lorient , Quevilly-Rouen, Niort et Strasbourg