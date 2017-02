Dortmund : Aubameyang envisage de partir cet été

Interrogé sur un possible départ cet été, le Gabonais se dit "en pleine réflexion." Et de poursuivre : "Ça reste un grand club. Mais je me pose la question, si je veux franchir un palier, est-ce qu'il ne faut pas partir ? Je n'ai pas de réponse. Il faut un peu de temps. J'ai 27 ans. Si je veux passer un palier, forcément, il faudra partir cet été." Confirmant être attiré par la Liga , l'ancien Stéphanois n'exclut pas un retour... en Ligue 1 . "Ça ne serait peut-être pas ma première option, mais ce n'est pas inenvisageable."