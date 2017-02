Chelsea : Ivanovic s'envole pour la Russie (Officiel)

Via un communiqué, la formation russe déclare que le footballeur de 32 ans a paraphé un contrat de deux ans et demi, plus une année en option. Peu utilisé par Antonio Conte cette saison, avec seulement six titularisations en Premier League , l'ex-locataire du Lokomotiv Moscou aura notamment gagné le championnat d'Angleterre, la Ligue Europa et la Ligue des Champions à Stamford Bridge.