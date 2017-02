Lille : Ingla et Campos donnent des précisions sur le projet

"Nous sommes ici pour un projet ambitieux, lance rapidement Ingla. Ce n'est pas un projet de millionnaire mais on veut être puissant sur le terrain. On veut être dans le top cinq, le top trois. Si on travaille bien, on peut avoir des résultats", a expliqué le directeur général catalan. Il espère bien être pris en exemple, d'ici quelques saisons : "On aimerait faire du Domaine de Luchin une référence au niveau mondial." Luis Campos a donné quelques précisions supplémentaires : "L'objectif est de concilier les résultats sportifs et économiques. Nous sommes un peu en retard mais on va tout faire pour le rattraper", a confié l'ancien Monégasque.Pour rappel, le club lillois a obtenu sept renforts lors du dernier jour du mercato, le 31 janvier.