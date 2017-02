Oscar, Draxler, Payet... Les dix plus gros transferts de l'hiver !

La Ligue 1 est passée dans une autre dimension. Avec 151 millions d'euros de dépenses cet hiver, les vingt clubs de l'élite ont fait parler d'eux. C'est surtout le cas du PSG, qui place deux joueurs dans le Top 10 des transactions les plus onéreuses du mercato. Les dirigeants parisiens ont déboursé 40 millions d'euros pour s'attacher les services de, le milieu de terrain offensif allemand de Wolfsburg. Autre arrivée dans la capitale, celle de. Le jeune Portugais du Benfica Lisbonne a été acheté 30 millions d'euros.Deuxième et troisième du classement, le nouveau duo parisien est devancé par, à l'heure actuelle recrue la plus chère de l'hiver. Le milieu brésilien a quitté Chelsea pour le Shanghai SIPG contre un chèque de 60 millions d'euros. Au pied du podium, on retrouve. Le milieu de terrain français de West Ham United a effectué son retour à l'Olympique de Marseille autour d'une transaction de 29,3 millions d'euros. Autre joueur à avoir claqué la porte de la Premier League . L'attaquant nigérian de Watford s'est engagé avec le Changchun Yatai contre 23,3 millions d'euros.En manque de temps de jeu avec Manchester United a accepté de retrouver Ronald Koeman à Everton. Les Toffees ont lâché 22,9 millions d'euros pour enrôler l'international tricolore. Suivent, qui a rejoint le Hebei China Fortune autour d'un transfert de 20,4 millions d'euros, et. L'international belge du Zénith Saint-Pétersbourg va tenter sa chance en Chine, du côté du Tianjin Quanjian. Son départ a été estimé à 20 millions d'euros.(du Genoa à Naples ) et(de Villarreal à Tianjin Quanjian) complètent ce Top 10.1. Oscar : 60 millions d'euros2. Julian Draxler : 40 millions d'euros3. Gonçalo Guedes : 30 millions d'euros5. Odion Ighalo : 23,3 millions d'euros7. Chengdong Zhang : 20,4 millions d'euros8. Axel Witsel : 20 millions d'euros9. Leonardo Pavoletti : 18 millions d'euros10. Alexandre Pato : 18 millions d'eurosSource : Transfertmarkt