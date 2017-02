PSG : Riolo se réjouit du retour de Pastore

"Malgré le score, on ne s'est pas enthousiasmé très fort. Mais ce n'était pas un Tirage facile pour le PSG ! C'était une Ligue 1 à l'extérieur, à Rennes. Le PSG gagne 4-0 avec une équipe remaniée, on peut quand même souligner que c'est une bonne performance. On va noter l'entrée de Pastore. Il est revenu. C'est une sorte de messager du bonheur qu'on attend. On l'a vu, dans un match où il n'y avait plus beaucoup d'enjeux. On voit ses qualités. On se dit que s'il doit se passer quelque chose avec ce PSG, ça passera par lui", a-t-il publié.Pour rappel, le milieu offensif n'a pris part qu'à 5 matchs, dont 3 en tant que titulaire, depuis le début de la saison.