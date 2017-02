OM : Eyraud donne des détails sur les investissements

"On dépensera 200 millions pour renforcer l'équipe avec des joueurs nouveaux, répète le président de l'OM. Les salaires, c'est autre chose. On a prévu une montée en puissance de notre budget sur 2-3 ans, de continuer à perdre de l'argent pendant 2-3 ans. On l'a intégré. Peut-être qu'on vendra aussi quelques joueurs. On va tout faire pour, parallèlement à cette politique de recrutement qui peut être ambitieuse, aussi faire un énorme travail sur la formation pour qu'on commence dans 3, 4 ou 5 ans, à obtenir des résultats grâce à cette formation", a notamment indiqué le président de l'OM. Son objectif est de jouer le titre, "d'ici deux ans".