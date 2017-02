"Le téléphone sonne moins (rire). Nous sommes contents de notre mercato. Draxler et Guedes sont de grands joueurs. On a prêté deux joueurs : Ikoné à Montpellier et Jesé à Las Palmas. J'espère que les deux joueurs vont montrer toutes leurs qualités et apporter un plus à notre équipe", a-t-il confié.