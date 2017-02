PSG : Rothen n'est toujours pas emballé par Ben Arfa

"Si Ben Arfa a marqué des points ? Je ne suis pas d'accord. Il a montré ses limites à ce poste. Je le savais, je n'ai pas attendu ce match en bois pour le dire", a confié le consultant de RMC. Et d'ajouter : "Il doit faire l'effort pour être à la réception des centres. Il doit faire l'effort d'être plus malin dans le geste du buteur. Il a eu des occasions de marquer avant ce but offert par Pastore et la défense de Rennes. Avant, il doit marquer ! Ses gestes ne sont pas justes ! Il y a un centre de Guedes, il s'obstine à vouloir contrôler le ballon, tu as l'impression qu'il veut entrer dans le but avec le ballon."