Nice : les vérités de Seri sur son avenir

Le milieu de terrain ivoirien n'envisage pas de quitter les Aiglons l'été prochain. "Je me sens bien ici, ma famille aussi, je ne vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Si les choses se passent bien avec la direction et mon conseiller, ça ne me dit rien. C'est bien de grandir avec un club qui te fait confiance. Le club grandit, il y a plein de choses positives, pourquoi partir ?"