L'influence limitée de Kluivert au PSG, Bale voit le bout du tunnel... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe se confie sur le rôle de Patrick Kluivert au PSG. "Apprécié des joueurs pour sa bonhomie", le directeur du football du club de la capitale "peine à s'imposer auprès des agents et des autres dirigeants comme patron sportif des champions de France."Derrière les Alpes, le quotidien Tuttosport évoque l'affiche de la Serie A entre la Juventus Turin et l' Inter Milan . Face à des Nerazzurri qui empilent les succès, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri peut frapper un grand coup en repoussant un concurrent direct pour le titre.Au-delà des Pyrénées, le journal As consacre sa première page au retour à l'entraînement de Gareth Bale. Éloigné des terrains depuis le 22 novembre en raison d'une blessure à la cheville, le milieu offensif gallois pourrait effectuer son retour à la compétition contre Naples , en C1.Pour terminer, le Daily Mirror rapporte que Roberto Mancini souhaiterait succéder à Slaven Bilic sur le banc de West Ham United. L'Italien, ancien coach de Manchester City et de l'Inter Milan, voudrait remplacer le Croate en vue de la saison prochaine.