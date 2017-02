Monaco-Nice, Chelsea-Arsenal... Le programme TV du week-end

Un sursaut pour l'AC Milan ?

On débute avec la 23e journée de Ligue 1 et le choc entre Monaco et Nice, samedi à 17 heures sur Canal + Sport et BeIN Sports 1. Leader du classement, le club de la Principauté ne devance les Aiglons qu'à la différence de buts, les deux formations ayant trois points d'avance sur le PSG. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, l'AS Saint-Etienne (5e) reçoit l'Olympique Lyonnais (4e). Les Verts viseront une troisième victoire de rang en championnat contre des Gones qui restent sur une contre-performance face à Lille (1-2).On part en Angleterre pour évoquer la 24e journée de Premier League, marquée avant tout par le derby londonien entre Chelsea et Arsenal, samedi à 13h30 sur la chaîne SFR Sport. Les Blues occupent la tête du classement avec une avance de neuf points sur Tottenham et les Gunners, en quête de rachat après une défaite contre Watford (1-2). Dimanche, dès 17 heures sur SFR Sport, le champion en titre Leicester, en perdition, reçoit Manchester United . Sixièmes, les Red Devils voudront renouer avec le succès après trois nuls.Derrière les Pyrénées, le FC Barcelone reçoit l'Athletic Bilbao dans le cadre de la 21e journée de Liga , samedi à 16h15 sur BeIN Sports 2. Tombeur cette semaine de l' Atletico Madrid (2-1) en demi-finale aller de la Coupe du Roi , le Barça (2e) reviendra provisoirement à une longueur du Real Madrid en cas de victoire. La Maison Blanche se rendra elle en Galice pour défier le Celta Vigo, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1. Les hommes de Zinedine Zidane visent une troisième victoire d'affilée.Pour finir, nous nous arrêtons sur la 23e journée de Serie A avec la belle affiche entre la Juventus Turin et l' Inter Milan , dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 3. En tête de la hiérarchie, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri dispose d'une marge de quatre longueurs sur l'AS Rome. Un peu plus tôt, à 12h30 sur BeIN Max 6, l'AC Milan (7e) essaiera de stopper une série de trois matches sans succès aux dépens de la Sampdoria Gênes. Les Rossoneri sont relégués à huit points du podium.