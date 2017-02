ASSE : les premières confessions de Jorginho

La nouvelle recrue des Verts #Jorginho est présentée à la presse #BienvenueJorginho 👍 pic.twitter.com/QHcHDtFf2X — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 3 février 2017

Le jeune ailier portugais, arrivé d'Arouca, a livré ses premières impressions. "Je suis content de mon premier entraînement. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, il y a une très bonne ambiance, a déclaré le footballeur de 21 ans. Je suis attiré par le but et je joue à chaque fois comme si c'était mon dernier match, je déteste perdre. Je n'ai pas eu encore l'occasion de voir le stade sinon sur de belles vidéos, j'ai hâte d'y jouer et d'aider l'équipe. Tout le monde me parle de l'importance du derby. Je suis heureux d'arriver à ce moment de la saison et de pouvoir le vivre."