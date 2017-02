Man Utd : un jeune portier revient au club (Officiel)

Young #MUFC goalkeeper Dean Henderson has been recalled from his loan spell at Grimsby Town: https://t.co/T5Nsk14FxL pic.twitter.com/YEFJ8EQLb0 — Manchester United (@ManUtd) 3 février 2017

Après avoir disputé sept rencontres en D4, le gardien de but de 19 ans signe son retour à Old Trafford et postule à une présence dans le groupe pour la rencontre face à Leicester City (dimanche).