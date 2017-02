Ligue 1 : 156 millions d'euros de dépenses en janvier

Il s'agit d'une nette progression par rapport au mercato 2016 (28 millions d'euros). Ce chiffre place la Ligue 1 à la troisième place des championnats les plus dépensiers, derrière la Premier League (253,8) et la Chinese Super League (218,7) mais devant la Bundesliga (99,26) et la Serie A (99,2). Au total, 162 mouvements ont été réalisés, contre 130 il y a un an. La LFP précise que 30 % des opérations ont été effectuées le 31. Enfin, 87 % des dépenses viennent de cinq clubs ( PSG , OM, Lille OL , Monaco).