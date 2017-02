OM : Evra a fait ses adieux aux tifosis de la Juve

"Je voudrais juste vous remercier de tout mon coeur pour toutes ces années ici et pour votre soutien. Je vous aime vraiment, du plus profond de mon coeur. Forza Juve, je serai toujours un joueur de la Juve dans mon coeur. Merci pour tout, et n'oubliez pas : I love this game !", a-t-il déclaré.