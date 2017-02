AS Rome : Grenier veut démontrer que l'OL s'est trompé

"Quand je suis revenu dans l'entrejeu, il y avait de la concurrence et je ne rentrais pas dans les plans de l'entraîneur. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais j'ai travaillé pour être prêt si une occasion se présentait. Je veux démontrer à l' OL qu'ils se sont trompés sur moi et je veux démontrer à l' AS Roma qu'elle a bien fait de me prendre", a-t-il lancé en conférence de presse. Le milieu de terrain a également confié tout le bien qu'il pensait de son nouveau club : "J'ai parlé avec Yanga-Mbiwa et Pjanic, ils m'ont bien parlé de la Roma. Leurs dires m'ont conforté. J'ai discuté avec Spalletti. Je peux jouer à tous les postes dans l'entrejeu. J'aime tirer les coups francs. J'ai eu un maître comme Juninho , même si ici, il y en a d'autres comme Totti et c'est un honneur de jouer à ses côtés."Pour rappel, le nouveau Romain n'avait passé que trente minutes sur les terrains de Ligue 1 , depuis le début de la saison.