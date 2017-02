Newcastle : non, Benitez n'a pas l'intention d'abandonner le club

"Nous avons terminé le mercato et nous avons une bonne équipe, j'ai confiance en eux, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ma priorité est de m'assurer que nous soyons prêts pour le prochain match, face à Derby. Je ne vais pas quitter le club, mon départ n'est pas lié au fait que je sois heureux ou non. Je suis prêt pour le combat et pour tenter d'obtenir les trois points lors des prochains matchs, et pour d'obtenir la remontée en Premier League à la fin de la saison."Les Magpies occupent actuellement la seconde place du classement de Championship, à un point de Brighton. L'affaire semble plutôt bien engager pour retrouver l'élite, la saison prochaine.