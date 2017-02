OL : Fekir préfère jouer dans l'axe, avec Lacazette

"Honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Comme c'est ma première blessure, je n'ai pas connu ça avant. Je découvre qu'après une blessure, c'est plus long et plus compliqué que prévu", a-t-il confié au micro de la radio. Il a également donné quelques conseils à Bruno Genesio , son entraîneur : "Il faut qu'on retrouve un peu nos marques sur le terrain, même si on se connaît déjà bien. Moi et Alex , il n'y a pas de soucis. On s'entend très bien sur le terrain et en dehors. Je préfère être dans l'axe, après si le coach a besoin de moi sur le côté, il n'y a pas le choix, on joue... et je me donne à 200 %, même s'il sait que ça n'est pas le poste où je me sens le mieux", a-t-il ajouté.