OM : la décision de Diarra est imminente, révèle Eyraud

"Je vais dire une seule chose sur ce cas : je pense que le moment de vérité approche pour Lassana Diarra, a-t-il confié. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour lui permettre de rester dans le projet. Beaucoup. Mais ça dépend d'abord de sa volonté et de ses demandes." Et d'ajouter finalement : "S'il veut rester ? Il faut lui demander. Il faut qu'on discute ensemble et je pense qu'on arrivera à une solution dans les jours ou les semaines qui viennent. On verra. Ce sont deux parties qui décident si elles veulent continuer ensemble et dans quelles conditions. C'est aussi simple que ça."Pour rappel, l'international français n'a pris part qu'à 11 rencontres, depuis le début de la saison.